Жители Забайкалья рассказали, на что потратили первую зарплату

Жители Забайкальского края рассказали, на что потратили свою первую зарплату. В основном первый заработок опрошенные тратили на одежду, откладывали на серьезную покупку и отдавали родителям, сообщает служба исследований hh.
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