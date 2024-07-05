Главные рабочие лошадки ВКС России доставляют очередную порцию ОФАБ-250 с УМПК на позиции врага.
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Главные рабочие лошадки ВКС России доставляют очередную порцию ОФАБ-250 с УМПК на позиции врага.
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