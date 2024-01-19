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В Перми экстренно сел самолет Сургут — Москва из-за агрессивного пассажира

В Перми экстренно сел самолет Сургут — Москва из-за агрессивного пассажира

Самолет рейса Сургут-Москва вечером 18 января экстренно приземлился в Перми. Об этом сообщается в Telegram-канале центрального межрегионального управления на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) России.

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