ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 868 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    "Стрелявший в сотрудников полиции погиб" - коротко и ясно.И так бы со всеми, кто ножами или оружием размахивает.В ЕАО мужчина отк...
  • Sergiy Che
    Гиперзвук эт важный участок щите Родины....Суд в Петербурге ...
  • Oleg Ivanov
    Хрен японцам, а не Курилы. Нечего было под пиндосов ложиться самураи.Захарова заявила ...

Ученые предложили новый способ диагностики болезней сердца светом

Ученые предложили новый способ диагностики болезней сердца светом

Ученые из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта показали, что спектроскопию комбинационного рассеяния света можно использовать для диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы, в частности острого коронарного синдрома — состояния, когда в ткани сердца поступает недостаточно крови из-за образования тромбов в сосудах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх