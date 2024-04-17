Ученые предложили новый способ диагностики болезней сердца светом

Ученые из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта показали, что спектроскопию комбинационного рассеяния света можно использовать для диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы, в частности острого коронарного синдрома — состояния, когда в ткани сердца поступает недостаточно крови из-за образования тромбов в сосудах.