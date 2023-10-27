Россия сообщила Пашиняну "плохую" новость от 102-й базе в Гюмри, разбив его мечты о скалы

"Известия" пришли к выводу, что руководство Армении до 2044 года не сможет отказаться от русской базыВ своём последнем интервью премьер-министр Армении заявил, что не видит преимуществ в наличии 102-й русской военной базы.
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