В инженерном соединении в Башкирии прошла тренировка по противодействию терроризму

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, были использованы средства имитации, в том числе взрывпакеты, дымовые шашки, холостые боеприпасы.
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