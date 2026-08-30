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Воронежские новости

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В Аннинском и Эртильском районах Воронежской области объявили тревогу

В Аннинском и Эртильском районах Воронежской области объявили тревогу

Сирены прозвучали в Аннинском и Эртильском районах. Жителям рекомендуют оставаться в укрытиях и следить за сообщениями властей.

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