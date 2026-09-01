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Пункт-А

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С Днем знаний!

С Днем знаний!

Дорогие школьники и студенты, уважаемые педагоги и родители! От имени депутатов Думы Астраханской области и от себя лично поздравляю вас с Днём знаний — с 1 сентября! Этот праздник по-особенному дорог каждому: для первоклассников он знаменует начало пути в мир открытий и знаний, для старшеклассников и студентов — шаг к выбору своего будущего, для педагогов — новый этап созидательного труда, а для родителей — ещё один год волнений, радостей и гордости за своих детей.

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