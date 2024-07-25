Байден: необходимо обеспечить единство Демократической партии США

Президент США Джо Байден в рамках телеобращения к согражданам из Овального кабинета Белого дома, посвященного решению выйти из предвыборной гонки, заявил, что необходимо обеспечить единство Демократической партии Соединенных Штатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии