НХЛ. «Вашингтон» пропустил 5 шайб от «Сент-Луиса», «Нью-Джерси» забил 7 голов «Рейнджерс», «Тампа» уступила «Каролине»

«Вашингтон» проиграл «Сент-Луису» (2:5) в очередной игровой день чемпионата НХЛ. «Питтсбург» победил «Коламбус» (5:1), «Нью-Джерси» оказался сильнее «Рейнджерс» (7:4), «Каролина» обыграла «Тампу» (3:2).

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