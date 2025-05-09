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Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с Днём Победы

Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с Днём Победы

Российский лидер Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днём Победы. «Мужество, воля и несгибаемая сила духа помогли нашим отцам, дедам и прадедам отстоять свободу и независимость Родины, сокрушить нацизм, спасти Европу и мир.

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