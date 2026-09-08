В Казани подписан договор между российским, восточным и западным кинофестивалями

Фото: © «Татар-информ» Фестивали кино Египта, Великобритании и России подписали соглашение о сотрудничестве на деловой программе казанского кинофестиваля «Алтын минбар», которая в этом году прошла на площадке Национальной библиотеки РТ.
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