В Казани подписан договор между российским, восточным и западным кинофестивалями

Фото: © «Татар-информ» ​ Фестивали кино Египта, Великобритании и России подписали соглашение о сотрудничестве на деловой программе казанского кинофестиваля «Алтын минбар», которая в этом году прошла на площадке Национальной библиотеки РТ.