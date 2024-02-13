«Ельцин, как и Горбачев, совершил много ошибок. Но глоток свободы, который я получила при них, навсегда останется со мной». Смородская о политиках

– Как вы встретили августовский путч в 1991-м, когда свергали Горбачева? – Я очень испугалась, что все то, за что мы боролись – свобода слова, свобода личности, свобода творчества – будет раздавлено танками.
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