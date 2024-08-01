Wink.ru представил августовский киногид

В августе можно успеть сделать всё, чтобы лето запомнилось. Онлайн-кинотеатр Wink.ru предлагает свой план: отправиться в турне по России с любимой группой, заглянуть за театральные кулисы Парижа, взять урок по игре в гольф, научиться делать виски или всей семьей потанцевать под саундтрек индийского кино — впечатлений хватит до самой осени.