Потомки Судоплатова

В связи с возвращением на Родину Вадима Красикова, нашего "киллера-велосипедиста", вспомним. Таблетки для памяти тем, кто отдает преступные приказы: - Джохар Дудаев, самопровозглашенный президент, генерал-майор Советской авиации.
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