Потомки Судоплатова

В связи с возвращением на Родину Вадима Красикова, нашего "киллера-велосипедиста", вспомним. Таблетки для памяти тем, кто отдает преступные приказы: - Джохар Дудаев, самопровозглашенный президент, генерал-майор Советской авиации.