Водителям рассказали, зачем машине две выхлопные трубы

Две выхлопные трубы, фото: njcar.ru На многих современных автомобилях, особенно на спортивных заднеприводных моделях, можно заметить двухствольные выхлопные трубы, которые часто выглядят весьма эффектно, стремясь впечатлить окружающих своим изысканным дизайном.