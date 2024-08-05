Водителям рассказали, зачем машине две выхлопные трубы

Две выхлопные трубы, фото: njcar.ru На многих современных автомобилях, особенно на спортивных заднеприводных моделях, можно заметить двухствольные выхлопные трубы, которые часто выглядят весьма эффектно, стремясь впечатлить окружающих своим изысканным дизайном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии