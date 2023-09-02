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«Монако» отпустит Головина в сборную России на сентябрьский сбор

«Монако» отпустит Головина в сборную России на сентябрьский сбор

Напомним, Головин попал в список футболистов, вызванных на сентябрьский сбор национальной команды. Сборная России проведет два товарищеских матча с олимпийской командой Египта.

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