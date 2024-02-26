⛰Сотрудники МЧС помогли застрявшей в горах Крыма группе туристов По информации ГУ МЧС по РК, инцидент произошёл вечером 25 февраля.
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⛰Сотрудники МЧС помогли застрявшей в горах Крыма группе туристов По информации ГУ МЧС по РК, инцидент произошёл вечером 25 февраля.