TRENDYMEN

39 218 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • jklk lhlkjh
    Вероятно этот "гараж" для велосипедов.Женщина купила фу...
  • jklk lhlkjh
    В Европе, как я читала, в частности во Франции ( со слов пострадавшего) такие фургончики грабят. Запускают внутрь газ...Женщина купила фу...
  • А Кудасов
    Что-то про гараж загнуто и умолчано.Женщина купила фу...

Батискаф погрузился на глубину 3 километра и во время осмотра океанского дна обнаружил дорогу из камня

Батискаф погрузился на глубину 3 километра и во время осмотра океанского дна обнаружил дорогу из камня

Экипаж подводной лодки «Наутилус» отправился на увлекательное приключение, исследуя подводные горы в Тихого океана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Евтушенко
А почему  на  этой якобы  дороге  нет  осадков  ила?  Кто-то подмёл, ч то ли?  Бред статья
Ответить
17 час.
Владимир Колесников
И действительно.! Вот у нас пруд рядом с огородом, так там ил есть, а тут целый океан, но ила нет. Странно! ))
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх