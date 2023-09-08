Батискаф погрузился на глубину 3 километра и во время осмотра океанского дна обнаружил дорогу из камня

А почему на этой якобы дороге нет осадков ила? Кто-то подмёл, ч то ли? Бред статья

Владимир Колесников

И действительно.! Вот у нас пруд рядом с огородом, так там ил есть, а тут целый океан, но ила нет. Странно! ))