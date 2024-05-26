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Закон, порядок, государство

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Операторы разведывательных и ударных ФПВ-дронов группировки войск Днепр проходят трехнедельное обучение в школе БПЛА

Операторы разведывательных и ударных ФПВ-дронов группировки войск Днепр проходят трехнедельное обучение в школе БПЛА

Опытный пилот ударного ФПВ-дрона может уничтожить цель на расстоянии более 10 км и ему разрешается самостоятельно принимать решение на поражение выявленных целей противника.

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