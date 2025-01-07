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Ботулизм в банке. Врач Поздняков рассказал об опасности домашних заготовок

Ботулизм в банке. Врач Поздняков рассказал об опасности домашних заготовок

Домашние консервы любят все. Главное — чтобы при их приготовлении соблюдались правила консервации. Чтоэто за правила? Какие бактерии могут обитать в домашних закрутках? Как проявляется ботулизм — главная опасность всех консервов?  Об этом aif.

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