Сергей Собянин одобрил создание нового производства в районе Крюково

В здании расположатся производители товаров народного потребления Власти Москвы одобрили план строительства промышленного объекта в Зеленограде, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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