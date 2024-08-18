Маск: США ждёт массовый голод

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что американцев ждет массовый голод, а США в итоге прекратят свое существование в случае, если кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис выполнит свои предвыборные обещания по ограничению цен на продукты.