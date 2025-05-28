Чехова показала, как ее балует новый возлюбленный перед свадьбой

Артистка переживает свои лучшие отношения. Анфиса Чехова и Александр Златопольский Кадр из видео StarHit47-летняя Анфиса Чехова недавно рассекретила своего нового возлюбленного — известного актера и продюсера Александра Златопольского — и теперь то и дело хвастается избранником в соцсетях.
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