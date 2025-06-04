Ургант вернулся, проверку Собчак спустили на тормозах: Они сделают всё, чтобы Россия не изменилась после войны?

Кто знает время и дату рождения Собчак? Хотелось бы гороскоп посмотреть. Когда кирпич на башку шлёпнется и меркурий будет во втором доме...

ЮК

Юрий Капустин

Пора всех заменить ... Там уже перестали думать .. Да и не могут уже. .. Только своих марионеток двигают туда сюда ...а в стране застой , мого лет уже .. И только всё хуже и хуже . .