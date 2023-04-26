«Арсенал» на 2 очка опережает «Сити» при 2 матчах в запасе у команды Пепа

Команда Пепа Гвардиолы одержала победу в очном матче в рамках 33-го тура АПЛ (4:1). После 31 проведенного матча «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 73 очка.
Популярные статьи
- Фанаты «Арсенала» вывесили баннер «Свободу Эвану Гершковичу». Журналист арестован в России по подозрению в шпионаже
- Колосков о том, что Клаудиньо не планирует играть за Россию: «Нечего удивляться, не хочет – не надо. Он получил паспорт РФ, чтобы меньше платить налоги»
- Энди Маррей: «Первый тренерский опыт закончился позором. Пятилетняя дочка отказалась играть»
Свежие комментарии