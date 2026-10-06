Писательница из Армении победила в конкурсе с 30 тыс. заявок из 92 стран

Писательница Елена Асланян стала лауреатом XXI Международного литературного конкурса «Золотое перо Руси» в военно-патриотической номинации за приключенческую повесть «Золото ария», основанную на архивных материалах и исследованиях об армянском легионе времен Второй мировой войны.