Целили в Шойгу, попали в Суровикина? Нет, на самом деле - целили в Путина и в Россию!К Благину можно относиться по-разному, но в статье много фактологического материала, проверка которого не составит особого труда.
Рекомендую. Статья Антона Благина
Комментарии
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Вера смелых
"sharov43 - обычный наброс ,"по крупицам" собран из жёлтой прессы..Спорные утверждения по "самой сильной" - тут добавить нечего, Шаров не растекается мыслью по древу)) Полностью согласна. НЕ РЕКОМЕНДУЮ терять время.
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