Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Рекомендую. Статья Антона Благина

Целили в Шойгу, попали в Суровикина? Нет, на самом деле - целили в Путина и в Россию!К Благину можно относиться по-разному, но в статье много фактологического материала, проверка которого не составит особого труда.

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Комментарии
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Вера смелых
&quot;sharov43   - обычный наброс  ,&quot;по крупицам&quot; собран из жёлтой прессы..Спорные утверждения по &quot;самой сильной&quot; - тут добавить нечего, Шаров не растекается мыслью по древу))  Полностью согласна. НЕ РЕКОМЕНДУЮ   терять время.
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