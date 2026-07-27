Минпромторг рассказал о новых технологиях защиты российских предприятий от беспилотников

Российские предприятия продолжают усиливать защиту от атак беспилотных летательных аппаратов. В числе ключевых мер — внедрение лазерных комплексов, способных эффективно нейтрализовать дроны с минимальными расходами.
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