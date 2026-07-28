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Су-35 против «Грипена»: собьём шведа над Полтавой?

Су-35 против «Грипена»: собьём шведа над Полтавой?

Месяц назад произошло событие, которого киевская хунта с нетерпением ждала битых 4 года. Президент – исполнительный директор концерна Saab Микаэль Йоханссон (Швеция) и украинский оборонный экс-министр Михаил Федоров заключили договор на поставку Незалежной 16 одно- и двухместных истребителей Saab JAS 39E/F Gripen.

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