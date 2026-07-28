Месяц назад произошло событие, которого киевская хунта с нетерпением ждала битых 4 года. Президент – исполнительный директор концерна Saab Микаэль Йоханссон (Швеция) и украинский оборонный экс-министр Михаил Федоров заключили договор на поставку Незалежной 16 одно- и двухместных истребителей Saab JAS 39E/F Gripen.