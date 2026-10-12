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Татар-информ

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Казэнерго: замена светильников в Казани позволит экономить 100 млн рублей в год

Казэнерго: замена светильников в Казани позволит экономить 100 млн рублей в год

В Казани до конца 2026 года планируется заменить свыше 20 тысяч светильников, в том числе на участках улиц Большая Крыловка, Тихорецкая, проспектов Ямашева и Ибрагимова.

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