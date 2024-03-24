Генштаб ВСУ утверждает о поражении двух десантных корабля «Ямал» и «Азов», и центра связи в Севастополе

Генштаб ВСУ утверждает, что во время ночной массированной ракетной атаки по Крыму якобы были поражены два больших десантных корабля Черноморского флота РФ «Ямал» и «Азов», а также центр связи несколько объектов инфраструктуры ЧФ РФ в Севастополе.