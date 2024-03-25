Премьер Нетаньяху отказался ехать в США после отказа наложить вето на резолюцию ООН

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху изменил решение об отправке израильской делегации в Соединенные Штаты после того, как американцы отказались от вето на резолюцию ООН о прекращении огня в Газе в связи с месяцем Рамадан.
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