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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Премьер Нетаньяху отказался ехать в США после отказа наложить вето на резолюцию ООН

Премьер Нетаньяху отказался ехать в США после отказа наложить вето на резолюцию ООН

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху изменил решение об отправке израильской делегации в Соединенные Штаты после того, как американцы отказались от вето на резолюцию ООН о прекращении огня в Газе в связи с месяцем Рамадан.

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