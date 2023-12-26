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Рекорд по числу голосующих онлайн будет побит на выборах президента РФ

Рекорд по числу голосующих онлайн будет побит на выборах президента РФ

Установленный во время единого дня голосования (ЕДГ) в сентябре этого года рекорд по числу проголосовавших онлайн будет побит на президентских выборах в марте 2024 года, считает сопредседатель координационного совета при Общественной палате РФ по контролю за голосованием Олег Артамонов.

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