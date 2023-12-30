Готовим и украшаем. Три способа сделать новогодние блюда как в ресторане

Многие уже украсили ёлку и дом, закупили продукты. Остаётся самое главное — праздничный стол. Даже обычные и любимые всеми новогодние блюда — оливье, селёдку под шубой, мимозу можно приготовить, оформить и подать так, как это делают известные шеф-повара в ресторанах.