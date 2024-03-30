Эксперты уверены, что с 1 апреля курс рубля выйдет на неожиданный уровень Алиса БронскаяВ конце марта текущего года курс национальной валюты РФ оставался устойчивым, несмотря на появление многочисленных негативных внутренних и внешних факторов.