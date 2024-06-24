«Багратион»: удар Красной армии, который удивил даже Красную армию

Бег наперегонки со временем Стандартное изложение истории Великой Отечественной войны примерно таково: в 1941-1942 годах наша армия была обеспечена оружием хуже всего, а немцам «всего хватало», ну кроме живой силы, конечно.
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