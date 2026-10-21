Главное в тезисах: 15 октября 2026 года на Днестре, по словам очевидцев, двое украинских пограничников на моторной лодке преследовали 49-летнего киевлянина, который плыл в сторону Молдавии, пытаясь уйти от мобилизации, и избивали его.
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