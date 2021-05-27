Русских начали убивать: Таксисты-мигранты захватывают дорогу

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаРусских начали убивать: Таксисты-мигранты захватывают дорогу Новая трагедия в Санкт-Петербурге, хоть и шокировала общественность, но лишь пополнила список подобных трагедий.Вернуться к статье10914НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСкиф ТуранРаньше, в Германии мигранта из России депортировали на родину за малейшее нарушение законодательства. Эта статья, ещё одно косвенное доказательство того, что ГД и полиция продажны, отрабатывают взятки, поэтому не защищают интересы коренных жителей страны.Марина Трянинароссийским гражданам нужно отказываться от услуг среднеазатов, тогда их не будут брать на работу... ведь, в большинстве, своем они же образования не имеют...А наши депутаты прикормлены среднеазиатскими диаспорами, вот и не принимают законыИИринаГастарбайтеры выгодны для обогащения российских чиновников и бизнесменов ,поэтому те их нагнали в Россию миллионы .Алексей АКГастары полезны для России ,так как работяг не хватает !. Азиаты такие же нормальные люди ,как и все ,но контроль за мигрантами нужен . Ничего не делается депутатами ,в смысле законов и полицией , в смысле расследований преступлений и наказаний ,по понятной причине - взятки !...Власть сама провоцирует этнические разборки и социал- национализм.Александр Пятнистыйименно так. когда начнутся межнациональные разборки, потому что лопнуло терпение народа- вот толгда забегают депутатишкиСкиф ТуранГумилёв о ИНОРОДЦАХ: Проникая в чуждую им этническую среду, {они инородцы} начинают её деформировать. Не имея возможности вести полноценную жизнь в непривычном для них ландшафте, пришельцы начинают относиться к нему потребительски. Проще говоря — жить за его счёт. Устанавливая свою систему взаимоотношений, они принудительно навязывают её аборигенам и практически превращают их в угнетаемое большинство".ВШвладимир шекуновНе факт, что Сергей остался бы в живых. Нужен комплексный подход к проблеме и государственная воля.Александр СамохинЯ думал что только Москвабад, а оно вон как, Ленинградбад тоже появляется. Петербуржцы, вы надеетесь просто отсидеться по норкам, типа вас это не коснётся? Коснётся всех, без исключения, вот только потом слишком поздно будет что либо предпринимать.Елена ТолстихинаКак должен вести себя мигрант, когда абориген так неуважительно пишет о городах России, городах-героях, быдло ты неотесанное. Самохиношакал.Александр СамохинКуда смотрят санитары? Опять сбежала из психушки, убогая. Вернись в палату, быстро.Елена ТолстихинаВ твоем дурдоме, для меня не место, я нормальная и адекватная в отличии от тебя.Владимир Самойленкону дык все сумасшедшие так говорят. не обольщайся. дохтур диагноз поставит.Елена ТолстихинаА, дохтур наверное ты, наверное доХтор Гомес? МаНДАсобаль ты ли это?Александр СамохинАлексей АКДепутаты ничего понимать не хотят ! Не выгодно !КочемлиСкоро мигранты полностью вытеснят русских с их территории. Пока в Думе заседает Единая Россия, закона о сокращении и контроля за мигрантами принято не будет. Надо решать этот вопрос в сентябре на выборах.Алексей АКА что , есть другие партии которых заботит жизнь россиян ? Что ЕР , что КПРФ , что ЛДПР - их заботит только полнота их карманов ! Про мелкие партийки вообще молчу ...А в "основных" - бегают из партии в партию и гадят друг другу ,не говоря уже о народе . Какая партия рулит - туда вся шваль и стекается ...Разгоняь этих захребетников надо - без содержания и с минимальной пенсией .КочемлиЗа время своей работы Дума показала себя как враждебный россиянам орган. Все законы. которые она принимает, работают на ухудшение жизни - постоянно поднимают налоги, штрафы, цены, пенсионный возраст и т.д.Алексей АКЯ про это и говорю ! Псевдодепутаты ,которых мы не выбирали ! Отец- депутат , мать - депутат , еще и дети - депутаты ! Элита сраная! Уже по наследству депутатство передают ! Про псевдокоммунистов вообще молчу ! Но ЕР , обязательно надо прокатить ! Достали уроды!Николай ПетровМигранты занимают места, которые местные не желают занимать.КочемлиМестные не занимают из-за коррупции чиновников, которые большую часть зарплаты присваивают себе. А мигрантам деваться не куда, они и идут на обрезанную начальством зарплату.Николай ПетровЧушь. Местные просто обленились.Владимир Самойленкопасть закрой, неместный.Елена ТолстихинаСам пасть закрой, Петров прав, иди работай абориген, потом права качай. Мигранты за Вами говно убирают, а ты тут ноешь.Николай ПетровПшёл вон, холоп.Владимир Самойленкозаткнись, мандавошка. точнее мандавошкино транспортное средство. не с табой и не о тебе разговор шёл. за тобой может говно мигранты и убирают. а за мной убирать не надо. я не сру где попало. и в отличие от тебя, тунеядка толстомордая, я работаю.Владимир Самойленкоты, пивень драный, с каких пор барином- то стал? или амбиции заели? ты, чмо подшконочное, сидел бы тихо там куда загнали. а то не ровён час придут, вытащат и пользовать по назначению начнут.Николай ПетровПрорвало быдлогана ? Кто придёт ? Такие мухоморы как ты ? Не тебе, генетическому холопу, хрюкать.Владимир Самойленкоой тю! ты гля как бандерлог укропский заговорил. шо тебе мухоморов бояться? это ж твоя повседневная пища. тебя походу плющит уже не первый день. пойди детокс прими, а то и не такое привидится. ну то шо ты барин, а кругом генетические холопы. и шо холопы хрюкают. я понимаю, сало вы тож с Росии щас импортируете. своего ваще ничего не осталось. вот и видятся свини по сторонам. адью, чёрт подшконочный. ты мне не интересен. я гетеросексуал.Елена ТолстихинаМандавошка твоя мама и ты сын мандовошочный, шакал обосранный. Нет ты не срешь, ты какаешь фиалками, толстомордый свин, работающий говнеметом.Елена ТолстихинаТы не холоп, ты быдло самое настоящее, хрюкающее и пердящее себе под нос, козел длинорогий.Владимир Самойленкоа шо так видно шо говномётом. так стой и обтекай. или иди и помойся или подмойся. хотя последнее не обязательно. ты нахер никому не нужна, вот тебя и колбасит. тебе твой рот поганый ишо нихто хозяйственным мылом не мыл? смотри, догавкаешься, чучундра заплесневелая. и. да. а про фиалки как узнала?Владимир Самойленкоя козерог, причём дважды. так шо тут ты, лахудра чумная, не ошиблась. вот тока какой идиот тебя биологии учил? козлы длиннорогие не хрюкают.Елена ТолстихинаИ всё ты ты знаешь и в каждой жопе побывал. товарищ прапорщик Самойленко, ты где лижешь, там и командуй над подмываниями, у меня командир есть. Если хочешь плесень слизать, так и скажи, я тебе её найду, тут её полно.Елена ТолстихинаАга, ты Козий рог и не больше, хрюкаешь и чешешься, а еще мечтаешь, но не получаешь, мечтатель -лизун.Александр СамохинТы что, баба с яйцами, что ли? Женщина так не сможет выражаться. И ещё, только тупой пидорок может сам себя хвалить. Никто не ставит лайки, так хоть сам себе ставишь, чмошник.Владимир Самойленкоты ошиблась. я дважды козерог. а вот про лизуна, так это тока твои влажные мечты. вот ты и хрюкаешь и чешешься. и бесишься, бо нахер никому не нужна. это я повторяюсь? ну звиняй, старушка.Владимир Самойленкоя тебе ,мандавошкина такси, не товарищ. и тем более не праворщик. я гораздо страшнее. я ефрейтор. а в армии говорят: не бойся генерала - бойся пьяного ефрейтора.Александр ПятнистыйНичего эти выборы не решат. Все останется по прежнему.Александр ПятнистыйМечтать не вредно. Я голосовал против поправок, но почему то мой голос был "За". К чему бы это?Александр ПятнистыйКоля, своим надо платить по нормальному, а эти за копейки работают, и хрен кто откажется от сверхприбыли.Николай ПетровХолоп, твоё место в свинарнике.Николай ПетровХолоп, от тебя, как раз , бандерлоговским нацизмом на всю сеть воняет. И фамилия у тебя холопская. Хохляцкая. Так что, не хрюкай, хохло - быдло.Николай ПетровЧушь. Ни один гастарбайтер, меньше 2 000 р. за рабочий день, хрен задницу поднимет. А наши за 500 р. в день готовы ларьки охранять. Лишь бы не перетрудиться.Александр ПятнистыйНе пиши херню. Как работают и как и сколько зарабатывают гастеры знаю не по рассказам. Русские не дерут так.Николай ПетровА расскажи, если знаешь. Сколько гастеры зарабатывают? Я только в этом году дважды нанимал гастеров. На участке порядок наводил. Никто меньше 2тыс. работать не захотел.Александр ПятнистыйДелали ремонт-запросили более, чем русские, плюс посчитан цемент на стяжку- покупай еще (примерно половину). Не считая мелочевки- инструмент, тазики, ведра, ну и норовили спереть все, что под руку попадалось. Например-основной элемент шумоизоляции- маты. Сперли 2 целиковых мата- 25000 рублей. Ну вишенка на торт- "мы-верующие, в пятницу не работаем- поход в мечеть". Вторая пара так положила пеноблоки, что сразу стало ясно- или пили перед работой или ширялись. Можно продолжать бесконечноНиколай ПетровВсякое бывает. Помню перед Олимпиадой, тянули городской водовод через горы и лес. Подрядилась омская организация. Мастер и прорабша, с утра бухие приезжали. Муж и жена. Засрали их работяги-омичи реликтовый лес бетоном и мусором. Поломали деревья и кустарники. Сметное бабло просрали. И исчезли бросив всё. Просадив сметные деньги. Потом приехали чеченцы. Расчистили за сибиряками мусор. Лопатами выкопали 10-метровые шурфы, под бетонные опоры. Трубы тянули лебёдками, бережно закрепив их к деревьям стропальными "полотенцами". За шурфы им платили 5 тыс. за кубометр грунта. Сварщики были хохлы из Николаева. Судовые сварщики. Им платили по 2 тыс. долларов в месяц. А наши хер положили. на такую тяжёлую работу.Александр Пятнистыйпросто свои посчитали, что эта работа стоит дороже. Ну все хотят побольше и похалявнее.Николай ПетровВот поэтому нужны гастарбайтеры. Просто нужен контроль за ними.Александр ПятнистыйДа нет уж. Это тупиковый путь. Они сразу создают свою диаспору, которая начинает заставлять всех жить по их законам. Это нужно? Да и профессионализм их под большущим вопросом. Впрочем, дворниками с уборкой собачьих экскрементов- прокатит. Но их в этом случае много не нужно. Но на стройке- увольте-с.Владимир Самойленкобарин, твоё место на гилке. або на вылах. тебе де больше нравится? чувырло гнойное, када обтечёшь, тоже подмойся.Владимир Самойленкомуслимы не пьют. Коран не позволяет. они насвай жуют.Николай ПетровХолоп, хрюкай дальше. Обиженный гастарбайтерами лошара. Твою жену таджики трахают ? Сам нет в состоянии ? Вот и злишься, холоп.Владимир Самойленкочучундер драный, чё то ты на свынях зациклился. давно к психушнику ходил проверяться? у тебя мания величия походу. всё барином себя мнишь. тока бандерлоги никада барями не были. не обольщайся. и твои влажные мечты меня не задели. то шо тебя таджики с узбеками трахают, не значит шо надо эту твою радость на других перекладывать.Николай ПетровХолоп, не переводи стрелки , хохляцкое быдло. Ты даже не знаешь, кто твою крепостную прабабку на барской конюшне дрючил. Конюх-цыган или жид-ростовщик. А я свой род с 16-го века знаю.Владимир Самойленковот ты то точно знаешь, какой цыган и какой ростовщик твою пра-пра- и т.д. бабку дрючил аж с 16 века. и по сей день дрючит. и бабку и дедку, и тебя болезного. и откуда ты знаешь шо моя бабка была крепостной? может ты знаешь правду, и пытаешься её завуалировать своими высерами. а правда в том шо моя бабка приказывала твоих бабков и дедков на своей конюшне пороть. не плачь малыш. тебя с твоим родом просто обманули.Николай ПетровХохол, твои предки все века кому-то прислуживали. Историю не обманешь. Потому ты и бесишься, генетический раб.Владимир Самойленкосерёзно? а как же Чёрное море? а горы из той породы шо из моря выкапывали твои предки? а Исус укроп? а укропитеки, шо древней самих динозавров? и я не только хохол. я ишо и кацап и мордвин. а ты бандерлог, без роду и племени. вообщем чмо сирое. вошь подшконочная. так шо - не интэрэсно девочки. адью, парниша.Николай ПетровХохол, ты своих укро-предков стесняешься ? На других людей стрелки переводишь, жидо-хохляцкая отрыжка.Николай ПетровХолоп, мои предки с 16-го века защищают Россию от всякой мрази.Владимир Самойленкоой, тю. ты опять вылез? смешной ты какой. вот твои предки защищал, защищали, а такую мразь воспитали. печалька.Николай ПетровУж не нацистскую мразоту воспитали как тебя, хохло-мразь..Владимир Самойленкоа шо есть разница? это я про мразоту. нацистская, или власовская, или либерастная, или, как у тебя, великодержавная? твоя родня у барина в онучных была. а ты возомнил себя великим кормчим. я тут уже писал одной дуре шо я дважды козёл(козерог), а ишо кацап, хохол и мордвин. а тебя, мразь безродная, даже не спрашиваю хто ты. видно сразу шо в канаве нашли. и без записочки даже.Николай ПетровХолоп, моя родня НИКОГДА не была в подчинении. Более того, моей родне по матери, принадлежали земли Ярославской губернии ещё с времён Ивана грозного. А родня по отцу, никогда никому не подчинялась, кроме императора России. На Кавказе не было крепостного права. А вас, холопов, жидо-большевики разбаловали.Николай ПетровПочитай, холоп, о роде Скульские-Румянцевы.Владимир Самойленкочитай вышее. от бандерлогов советы не воспринимаю. а уж от тебя пидар чмошный, тем более. трахай мозги кому другому. тем более шо скульские, шо румянцевы, то точно не петровы. а свои высокорожденые корни обычно мелко рожденые рыщут. бо дюже возвысятся хочуть. ну дык продолжай. вона некоторые море Чёрное копали. и Исуса в родаки прописали. дерзай, чувырло драное. перхоть подз"""ная. может и тя де пропишут.Николай ПетровТы и есть , тупорылый, упоротый, нацик-бандерлог. Пидар тебя, убогого высрал, а не мать родила. Посему просто иди нахуй. Диалог закончен.Николай ЮзбашевЕсли государство серьезно не подойдет к решеннию вопроса о мигрантах (а в свете последних заявлений Пу)Николай ПетровАвтор нацист и провокатор. Статейка поганая. Когда здоровенный мужик мутузит хлипкого азиата, по его мнению, "честная драка" ?Владимир Самойленкоишо раз оворю - пасть закрой! ежели бы не просто мутузил, а бил на поражение и присоединились окружающие и добили эту мразь, то пацан живым бы остался.Елена ТолстихинаЖаль конечно и одного и другого, но господа хорошие, Вас могут резать и россияне из Грозного, что на это скажите? Не хотите мигрантов, закройте границы и сидите по уши в своем дерьме, в чем проблема?Николай ПетровВот такие долбодятлы-нацики, как ты, вызывают их на ответные действия. Ибо нех...Владимир СамойленкоКадырову платят и он своих абреков держит в кулаке. так шо те россияне не выпендриваются. один кинулся за навального, так аж в Рязани или Самаре поймали. тикал аж пятки сверкали. знал шо будет, када Кадыров поймает. а вот по уши в своём дерьме можешь сама и сидеть. а раньше мигрантов не было и в дерьме нихто не сидел. бо хоть и не престижная была профессия ассенизатора(золотаря), но денежная.Владимир Самойленкоибо нех ехать сюда и свои законы устанавливать. пущай сидят у себя дома и там правят. и режут. тока своих.Александр ПятнистыйПравильно. Создали свои государства- вот и поднимайте их до уровня Штатов или Гейропы.Николай ПетровТак пи%дуй и работай там где гастарбайтеры работают. Нет хочешь ? Тогда умолкни и терпи.Елена ТолстихинаРаньше вообще не было мигрантов, мы все жили в одной стране, все были братьями, а сейчас националистов развелось, вроде тебя, хоть жопой жуй. Я в дерьме сидеть не буду, работать умею не только словами, и у меня в отличии от тебя, есть честь и совесть.Владимир Самойленкотак жуй своей жопой и молчи. а про совесть и честь тебе хто сказал? или сама придумала. так ты ишо придумай себе и важность.ФФотонты не петров,ты кадриддинНиколай ПетровТы не фотон, ты понтон . На букву "Г"Владимир Самойленкогы. а шо такое гонтон? весь гугел обспрашал. нихто не знает.Александр Пятнистыйи не узнает...Елена ТолстихинаВ зеркало посмотри и увидишь что это значит, резинка тут не причем, ты настоящий отработанный.Владимир Самойленконедотраханная, а ты давно в зеркало смотрела? посмотри. там дура низкопробная тебя ожидает.Pciha IvanovaПравильно мигранты режут и бьют русских: Русские терпят своих скотов - нечальников, которые используют гастробайтеров, а их выкидывают на помойку. Русские терпят свою полицию, которая сама их грабит и не защищает! Русские - терпилы по жизни!ВШвладимир шекуновС вашей "логикой" можно быстро договориться до маразма.Pciha IvanovaМигранты до этой логики давно дошли. А нравится она вам, или нет - мигрантам плевать!ВШвладимир шекуновИменно вы сами дошли до этой логики. А мигрантам плевать, так как логика как явление у них отсутствует полностью.Елена ТолстихинаДа будет Вам известно, что половина мигрантов с высшим образованием, а армяне так вообще, скоро оккупируют всю Россию, и это уже не мигранты, ЭТО граждане России.ВикторУ нас скоро будет (или уже) как во Франции, где военные, полицейские пишут письма президенту Страны о необходимости отвоевывания страны от мигрантов.Вася ЗлоВыметать этих насекомых из страны найух.Владимир Самойленкоможно и на север. ну в смысле выметать. одна проблема. там тоже Росия.Александр ПятнистыйДа не беда. Сама идея верна-на север. "А у нас в тундра места многа")))) Но теплых вещей не давать-пусть своим трудолюбием в вечной мерзлоте землянки роют хоть чайной ложкой, хоть фаллосом, хоть языком.Елена ТолстихинаОтработанный, слово РОССИЯ, пишется с двумя буквами с, тебе хохлу этого ни когда не понять, ты тоже бывший мигрант, с таких как ты и надо начинать очистку общества.Владимир Самойленконедотраханная тупорылая, а название Русь тоже пишется - Руссь? и никогда пишется слитно. это я тебе дешовка, как советский человек говорю. а второе С появилось из забугорного RUSSIA. а мне забугорного не надь. во всяком случае в родном руском языке. так шо молчи в тряпочку, чучундра неруская. и не забывай. я кацап, хохол и мордвин. и дважды козёл.Аркадий АлександровСтранное совпадение - свободолюбивые выгнали 12-ть млн. русских, и мигрантов припёрлось столько же. Французы опоздали - там новогодние ёлки ставить запрещено, правоверные обижаются, скоро арабский будут учить, и у нас дело к этому двигается.ННаталияПравильно, наша странная власть, которая только условно может называться нашей, не желает учиться на чужих западноевропейских ошибках. Зато она радостно подпевает Европе про толерантность. Это просто было в свое время выгодно забугорным капиталистам, а теперь- нашим новоявленным. Как всегда,смотри, кому это выгодно.Православный Коммунист Православный КоммунистПРОТИВ ЛОМА НЕТ ПРИЁМА ! ЕСЛИ НЕТ ДРУГОГО ЛОМА .Ю...Галина ВандышеваА само руководство России, они-то кто? Русские там хоть есть?Сомневаюсь, настощие русские не позволили бы так издеватьс над народом. И не привлекали бы вскую бандитскую сволочь на работу лишь бы платить дешевле. Пока капитализм в России будет процветать, все будет хуже и хуже. А полицаи как были продажными тварми так и будут. Только милиции можно было верить и доверить. Увы, милиции нет.Комментировать
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