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«Ошибка выжившей» в отношениях

«Ошибка выжившей» в отношениях

Как правило, если у женщины в отношениях все благополучно, то говорят, что ей повезло с мужем. Если же семейная жизнь оставляет желать лучшего, то считается, что женщина в этом сама виновата – смотреть надо было, что берешь.

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Комментарии
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Владимир Соколов
почему нравится изображать бабе госпожу?)) потому, что разведенная мама  другому научить не может.
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9 час.
Елена
Не соглашусь, не надо всех под одну гребёнку.
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4 час.
Александра Иванова
Мне очень понравилась статья. Молодец автор.
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1 час.

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