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Русская весна

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Ночные удары по Йемену после атаки хуситов на военные объекты США (ВИДЕО)

Ночные удары по Йемену после атаки хуситов на военные объекты США (ВИДЕО)

Как сообщала «Русская Весна», в ночь на 12 января на карте мира появилась ещё одна активная горячая точка, хотя вооружённый конфликт в Йемене тлел годами, а Саудовская Аравия регулярно наносила ракетные удары по скоплению сил и техники группировки «Ансар Алла».

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