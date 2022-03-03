Тухель о Вернере и Лукаку против «Лутона»: «Забили, поэтому остались на поле»

Томас Тухель оценил игру Тимо Вернера и Ромелу Лукаку в матче с «Лутоном» (3:2). Главный тренер «Челси» высказался об их голах во встрече 1/8 финала Кубка Англии.

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