Хакеры получили доступ к переписке создавшей чатбот ChatGPT компании OpenAI

Nikolay Gyngazov/Global Look Press Хакеры получили доступ к внутренней переписке компании OpenAI, которая создала знаменитый чатбот ChatGPT, пишет газета New York Times со ссылкой на информированные источники.
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