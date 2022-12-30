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«Нужно стучаться во все двери»: RT подводит итоги работы проекта «Не один на один» за 2022 год

«Нужно стучаться во все двери»: RT подводит итоги работы проекта «Не один на один» за 2022 год

RT продолжает помогать людям, столкнувшимся с бюрократическими проблемами. В рамках проекта «Не один на один» благодаря содействию МВД в уходящем году были выданы 16 паспортов РФ, пять видов на жительство и одно разрешение на временное проживание.

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