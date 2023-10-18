Седельный тягач BEIBEN 1848S доступен в АО ВТБ Лизинг с эксклюзивной скидкой 700 000 рублей

АО ВТБ Лизинг совместно с официальным дистрибьютором «БейбенТракРус» предлагает седельный тягач BEIBEN 1848S с эксклюзивной скидкой 700 000 рублей, которую можно использовать в счет аванса при заключении договора лизинга.
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