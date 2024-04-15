Американский экс-чиновник призвал Израиль уничтожить иранскую программу ядерного оружия

Бывший советник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон заявил телеканалу CNN, что Израилю следует рассматривать возможность «уничтожения иранской программы ядерного оружия» в ответ на атаку со стороны Ирана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии