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Американский экс-чиновник призвал Израиль уничтожить иранскую программу ядерного оружия

Американский экс-чиновник призвал Израиль уничтожить иранскую программу ядерного оружия

Бывший советник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон заявил телеканалу CNN, что Израилю следует рассматривать возможность «уничтожения иранской программы ядерного оружия» в ответ на атаку со стороны Ирана.

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