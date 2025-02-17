Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Западные компании намерены вернуться в Россию

Западные компании намерены вернуться в Россию

В Сети сообщают, что принадлежащие испанской компании Inditex сети магазинов одежды Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius готовятся вернуться в Россию.

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Комментарии
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лина любимцева
А  российские компании за рубежом есть, кроме Газпрома и ее &quot;дочек-внучек&quot;? НЕТ?!! ........     Так вот и зарубежным компаниям НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ В РОССИИ!!  Они только делают вид, что работают в России, а сами ведут шпионскую и подрывную деятельность на территории России, против и во вред России!!!
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10 час.
лл
лина любимцева
Да... Пепси и Кола ТАКАЯ  МЕРЗОСТЬ!!
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10 час.
Е
Елена
А нужно ли это нам? Хотя &quot;вопрос риторический&quot;... Нас не спросят... Кто-то там,наверху, &quot; где рыба гниёт с головы&quot;... будет с этого иметь неплохие ,а большие, деньги.
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4 час.
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