В Сети сообщают, что принадлежащие испанской компании Inditex сети магазинов одежды Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius готовятся вернуться в Россию.
Западные компании намерены вернуться в Россию
Комментарии
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лина любимцева
А российские компании за рубежом есть, кроме Газпрома и ее "дочек-внучек"? НЕТ?!! ........ Так вот и зарубежным компаниям НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ В РОССИИ!! Они только делают вид, что работают в России, а сами ведут шпионскую и подрывную деятельность на территории России, против и во вред России!!!
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10 час.
лл
лина любимцева
Да... Пепси и Кола ТАКАЯ МЕРЗОСТЬ!!
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10 час.
Е
Елена
А нужно ли это нам? Хотя "вопрос риторический"... Нас не спросят... Кто-то там,наверху, " где рыба гниёт с головы"... будет с этого иметь неплохие ,а большие, деньги.
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4 час.
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