Западные компании намерены вернуться в Россию

лина любимцева

А российские компании за рубежом есть, кроме Газпрома и ее "дочек-внучек"? НЕТ?!! ........ Так вот и зарубежным компаниям НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ В РОССИИ!! Они только делают вид, что работают в России, а сами ведут шпионскую и подрывную деятельность на территории России, против и во вред России!!!