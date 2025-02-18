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Российскую фигуристку упрекнули в пожелании травмы конкурентке на поездку на ОИ-2026

Российскую фигуристку упрекнули в пожелании травмы конкурентке на поездку на ОИ-2026

Российская фигуристка Алина Горбачева ответила на упреки из-за публикации в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) по поводу пожелания травмы соотечественнице Аделии Петросян.

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