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Бушар о возвращении в тур: «В первом матче играла с девочкой, которая стоит 200-й, но буквально думала, что играю с Сереной»

Экс-пятая ракетка мира Эжени Бушар прокомментировала возвращение в тур после операции на плече. «В первом матче у меня было ощущение, что мяч летит так быстро.

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