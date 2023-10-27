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МИД Ирана: США «не спасутся от огня» в случае продолжения атак Израиля на Газу

МИД Ирана: США «не спасутся от огня» в случае продолжения атак Израиля на Газу

Если ситуация в секторе Газа не изменится, пламя конфликта не пощадит никого, 26 октября заявил на заседании 10-й чрезвычайной спецсессии ГА ООН глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, обращаясь к государственным деятелям США.

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